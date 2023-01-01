Metatabanı için akıllı Yardımcı Pilotunuz. Avanty, veri analistlerini Metabase'deki çalışmalarında destekleyen, yapay zeka destekli bir Chrome uzantısıdır. SQL oluşturma, düzenleme ve anlama konusunda zaman kazanın.

Web Sitesi: avanty.app

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