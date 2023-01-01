WebCatalog
Avanty

Avanty

avanty.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Avanty çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Metatabanı için akıllı Yardımcı Pilotunuz. Avanty, veri analistlerini Metabase'deki çalışmalarında destekleyen, yapay zeka destekli bir Chrome uzantısıdır. SQL oluşturma, düzenleme ve anlama konusunda zaman kazanın.

Web Sitesi: avanty.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Avanty ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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