WebCatalog
Embra

Embra

embra.app

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Embra çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mac'iniz için hızlı, ChatGPT benzeri bir asistan. Size ve işinize göre kişiselleştirilmiştir. Kişisel, akıllı yapay zekanız — her zaman bir saniye uzakta! Embra, Soru-Cevap, beyin fırtınası, yazma, okuma ve kodlama aşamalarında yaratıcılığı hızlandırmak ve kilidini açmak için Chrome'dan ve diğer uygulamalardan bağlamsal verileri alabilir.

Web Sitesi: embra.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Embra ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Lunabot

Lunabot

lunabot.ai

Bottell

Bottell

bottell.ai

Kanshudo

Kanshudo

kanshudo.com

HyperWrite

HyperWrite

hyperwriteai.com

Airops

Airops

airops.com

Halist AI

Halist AI

halist.ai

Pop

Pop

pop.com

Plezmo

Plezmo

plezmo.com

Ply

Ply

ply.io

Avanty

Avanty

avanty.app

ChatDOC

ChatDOC

chatdoc.com

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası