Mac'iniz için hızlı, ChatGPT benzeri bir asistan. Size ve işinize göre kişiselleştirilmiştir. Kişisel, akıllı yapay zekanız — her zaman bir saniye uzakta! Embra, Soru-Cevap, beyin fırtınası, yazma, okuma ve kodlama aşamalarında yaratıcılığı hızlandırmak ve kilidini açmak için Chrome'dan ve diğer uygulamalardan bağlamsal verileri alabilir.

Web Sitesi: embra.app

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