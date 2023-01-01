WebCatalog
WhatTheDiff

WhatTheDiff

app.whatthediff.ai

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WhatTheDiff çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka destekli kod inceleme asistanınız. What The Diff, sizin ve ekibinizin daha iyi çekme isteği açıklamaları yazmanıza, bunları daha hızlı incelemenize ve birleştirmenize ve hatta teknik olmayan ekip üyelerinizi de gelişmelerden haberdar etmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: whatthediff.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, WhatTheDiff ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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