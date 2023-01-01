Yapay zeka destekli kod inceleme asistanınız. What The Diff, sizin ve ekibinizin daha iyi çekme isteği açıklamaları yazmanıza, bunları daha hızlı incelemenize ve birleştirmenize ve hatta teknik olmayan ekip üyelerinizi de gelişmelerden haberdar etmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: whatthediff.ai

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