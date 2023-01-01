WebCatalog
Sprintly

Sprintly

sprint.ly

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sprintly, startup'ların ve ajansların yazılım projelerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırır. Sprintly, ekibin tüm geliştirme aşamalarında ne üzerinde çalıştığına dair tam bir görünüm sunar ve ayrıca hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Sprintly herhangi bir yapılandırma gerektirmez, böylece ekipler saniyeler içinde çalışır duruma gelebilir. Sprintly'nin GitHub ile derin entegrasyonu vardır ve öğeler GitHub Taahhüt mesajı veya Çekme İsteği içinden otomatik olarak güncellenebilir. Slack entegrasyonu aynı zamanda ekibin senkronize kalmasına da yardımcı olur.

Web Sitesi: sprint.ly

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sprintly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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