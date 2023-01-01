Sprintly, startup'ların ve ajansların yazılım projelerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırır. Sprintly, ekibin tüm geliştirme aşamalarında ne üzerinde çalıştığına dair tam bir görünüm sunar ve ayrıca hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Sprintly herhangi bir yapılandırma gerektirmez, böylece ekipler saniyeler içinde çalışır duruma gelebilir. Sprintly'nin GitHub ile derin entegrasyonu vardır ve öğeler GitHub Taahhüt mesajı veya Çekme İsteği içinden otomatik olarak güncellenebilir. Slack entegrasyonu aynı zamanda ekibin senkronize kalmasına da yardımcı olur.

Web Sitesi: sprint.ly

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