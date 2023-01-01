WebCatalog
BlueRithm

BlueRithm

trac.bluerithm.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BlueRithm çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Devreye alma, test ve dengeleme, denetim ve test projelerinizi BlueRithm ile kolaylaştırın. Güçlü ve kapsamlı olacak, ancak öğrenilmesi ve üzerinde çalışılması kolay olacak şekilde tasarlandı. Kısa sürede çalışmaya başlayabilirsiniz. Kontrol listelerini, işlevsel performans testlerini, eylem öğelerini, sorunları ve eksiklikleri yönetin, raporları otomatikleştirin, çevrimiçi işbirliği yapın ve daha fazlasını yapın.

Web Sitesi: bluerithm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BlueRithm ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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