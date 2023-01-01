Devreye alma, test ve dengeleme, denetim ve test projelerinizi BlueRithm ile kolaylaştırın. Güçlü ve kapsamlı olacak, ancak öğrenilmesi ve üzerinde çalışılması kolay olacak şekilde tasarlandı. Kısa sürede çalışmaya başlayabilirsiniz. Kontrol listelerini, işlevsel performans testlerini, eylem öğelerini, sorunları ve eksiklikleri yönetin, raporları otomatikleştirin, çevrimiçi işbirliği yapın ve daha fazlasını yapın.

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