Today's Plan

Önde gelen ekiplere ve organizasyonlara güç sağlamak Favori cihazlarınızla çalışır Senkronizasyon Yaklaşan egzersiz seanslarınızı ve tamamlanan etkinliklerinizi Garmin, Stages Dash, Zwift, Lezyne, Wahoo veya Polar cihazınızdan senkronize edebilirsiniz. İşbirliği Yapın 'Akıllı Uyarılarımızın' cihazınızın pil gibi bir bakıma ihtiyacı olup olmadığını size bildirebilmesi için cihaz üreticileriyle işbirliği yapıyoruz...

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