WebCatalog
Today's Plan

Today's Plan

whats.todaysplan.com.au

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Today's Plan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Önde gelen ekiplere ve organizasyonlara güç sağlamak Favori cihazlarınızla çalışır Senkronizasyon Yaklaşan egzersiz seanslarınızı ve tamamlanan etkinliklerinizi Garmin, Stages Dash, Zwift, Lezyne, Wahoo veya Polar cihazınızdan senkronize edebilirsiniz. İşbirliği Yapın 'Akıllı Uyarılarımızın' cihazınızın pil gibi bir bakıma ihtiyacı olup olmadığını size bildirebilmesi için cihaz üreticileriyle işbirliği yapıyoruz...

Web Sitesi: todaysplan.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, Today's Plan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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