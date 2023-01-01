Joplin açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Düşüncelerinizi yakalayın ve onlara herhangi bir cihazdan güvenli bir şekilde erişin. Joplin Cloud, notlarınızı cihazlar arasında senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlar yayınlamanıza ve not defterleri üzerinde arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmanıza da olanak tanır.

Web Sitesi: joplinapp.org

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