WebCatalog
Joplin Cloud

Joplin Cloud

joplincloud.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Joplin Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Joplin açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Düşüncelerinizi yakalayın ve onlara herhangi bir cihazdan güvenli bir şekilde erişin. Joplin Cloud, notlarınızı cihazlar arasında senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlar yayınlamanıza ve not defterleri üzerinde arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmanıza da olanak tanır.

Web Sitesi: joplinapp.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Joplin Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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