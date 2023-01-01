WebCatalog
TalkNotes

TalkNotes

talknotes.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TalkNotes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dağınık düşünceleri eyleme dönüştürülebilir notlara dönüştürün. Hızlı. 1 numaralı yapay zeka. sesli not alma uygulaması Saatlerce not almayı dakikalara dönüştürün. Sadece konuşun ve yapay zekanın sesinizi yazıya dökmesine, temizlemesine ve yapılandırmasına izin verin.

Web Sitesi: talknotes.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, TalkNotes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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