Dağınık düşünceleri eyleme dönüştürülebilir notlara dönüştürün. Hızlı. 1 numaralı yapay zeka. sesli not alma uygulaması Saatlerce not almayı dakikalara dönüştürün. Sadece konuşun ve yapay zekanın sesinizi yazıya dökmesine, temizlemesine ve yapılandırmasına izin verin.

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