Kartlara ve sekmelere göre düşünün, yazın, düşüncelerinizi düzenleyin. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde yapılandırmak ve zenginleştirmek için bir web not alma uygulaması.

Web Sitesi: xtiles.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, xTiles ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.