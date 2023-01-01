Amplenote, kullanıcıların daha iyi düşünmelerine ve GSD'ye yardımcı olmak için oluşturulmuş bir not alma ve yapılacaklar listesi uygulamasıdır. Odaklanma: güvenlik, basitlik ve müşteri dostu.

Web Sitesi: amplenote.com

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