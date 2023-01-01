Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lanes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Yapılacaklar listesi uygulaması, günlük, hafta planlayıcı ve pomodoro zamanlayıcı. Güzelce başarmanıza yardımcı olmak için tasarlandı.

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