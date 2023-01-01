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Pomodoro Tracker

Pomodoro Tracker

pomodoro-tracker.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pomodoro Tracker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pomodoro Tracker, işiniz ve ders çalışmanız için tasarlanmış bir verimlilik uygulamasıdır. Odaklanın ve görevleri etkili bir şekilde tamamlayın. Hayatınıza daha fazla zaman ayırın.

Web Sitesi: pomodoro-tracker.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pomodoro Tracker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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