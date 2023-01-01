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TickTick

TickTick

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Web Sitesi: ticktick.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TickTick çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TickTick, program yapmanıza, zamanı yönetmenize, odaklanmanıza, son teslim tarihlerini hatırlatmanıza ve evde, işte ve diğer her yerde hayatınızı organize etmenize yardımcı olan basit ve etkili bir yapılacaklar listesi ve görev yöneticisi uygulamasıdır. TickTick gününüzü en iyi şekilde geçirmenize ve işlerinizi halletmenize yardımcı olur (GTD). Yakalamak istediğiniz bir fikir, ulaşmanız gereken kişisel hedefler, gerçekleştirmeniz gereken işler, takip etmeniz gereken alışkanlıklar, meslektaşlarınızla işbirliği yapacağınız projeler ve hatta ailenizle paylaşacağınız bir alışveriş listesi (bir liste oluşturucunun yardımıyla) olabilir. Verimlilik planlayıcımızla hedeflerinize ulaşın.

Web Sitesi: ticktick.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TickTick ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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