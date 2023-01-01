TickTick, program yapmanıza, zamanı yönetmenize, odaklanmanıza, son teslim tarihlerini hatırlatmanıza ve evde, işte ve diğer her yerde hayatınızı organize etmenize yardımcı olan basit ve etkili bir yapılacaklar listesi ve görev yöneticisi uygulamasıdır. TickTick gününüzü en iyi şekilde geçirmenize ve işlerinizi halletmenize yardımcı olur (GTD). Yakalamak istediğiniz bir fikir, ulaşmanız gereken kişisel hedefler, gerçekleştirmeniz gereken işler, takip etmeniz gereken alışkanlıklar, meslektaşlarınızla işbirliği yapacağınız projeler ve hatta ailenizle paylaşacağınız bir alışveriş listesi (bir liste oluşturucunun yardımıyla) olabilir. Verimlilik planlayıcımızla hedeflerinize ulaşın.

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