WebCatalog
Conjure

Conjure

conjure.so

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Conjure çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alışkanlıklar Oluşturun, Hedeflere Ulaşın. Conjure, olmak istediğiniz kişi olmanıza yardımcı olmak için veri ve otomasyon aracılığıyla alışkanlıkları, zamanı, başarıları ve davranışları yöneten bir platformdur.

Web Sitesi: conjure.so

Yasal Uyarı: WebCatalog, Conjure ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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