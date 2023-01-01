Alışkanlıklar Oluşturun, Hedeflere Ulaşın. Conjure, olmak istediğiniz kişi olmanıza yardımcı olmak için veri ve otomasyon aracılığıyla alışkanlıkları, zamanı, başarıları ve davranışları yöneten bir platformdur.

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