WebCatalog
Brite

Brite

britetodo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Brite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Görevleri, takvimi, alışkanlıkları, notları, rutinleri, hedefleri ve 20'den fazla özelliği iPhone, iPad, Mac ve web için tek bir uygulamada birleştiren üstün üretkenlik uygulaması Daily Planner Uygulaması Brite ile hayatınızı organize edin ve hedeflerinize ulaşın.

Web Sitesi: britetodo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Brite ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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