Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

myHomework, öğrencilerin okul hayatlarını çevrimiçi yönetebilecekleri dijital bir öğrenci planlama uygulamasıdır. iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows ve web'de mevcut olan myHomework, geleneksel öğrenci planlayıcısının veya kağıttan okul günlüğünün yerine favori cihazlarınızda harika bir deneyim getiriyor.

Web Sitesi: myhomeworkapp.com

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