Principal Task

Asıl Görev, karmaşıklığı olmayan yapılacaklar listesi yazılımıdır. Tüm cihazlarınızda (Mac veya Windows, Android veya iPhone) mevcut olan bu özellik, listenizi güncellemeniz veya gününüzü takip etmeniz gerektiğinde her zaman hazırdır.

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