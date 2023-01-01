WebCatalog
AlternativeTo

AlternativeTo

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Web Sitesi: alternativeto.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AlternativeTo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AlternativeTo, zaten bildiğiniz uygulamalara alternatifler önererek Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, Android Tabletler, Web Uygulamaları, Çevrimiçi, Windows Tabletler ve daha fazlası için uygulamalar ve yazılımlar bulmanızı sağlar.

Web Sitesi: alternativeto.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, AlternativeTo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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