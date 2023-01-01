WebCatalog
AlternativeIn

AlternativeIn

alternativein.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AlternativeIn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AlternativeIn, zaten bildiğiniz uygulamalara alternatifler önererek Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, Android Tabletler, Web Uygulamaları, Çevrimiçi, Windows Tabletler ve daha fazlası için uygulamalar ve yazılımlar bulmanızı sağlar.

Web Sitesi: alternativein.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AlternativeIn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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