AlternativeIn, zaten bildiğiniz uygulamalara alternatifler önererek Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android, Android Tabletler, Web Uygulamaları, Çevrimiçi, Windows Tabletler ve daha fazlası için uygulamalar ve yazılımlar bulmanızı sağlar.

Web Sitesi: alternativein.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AlternativeIn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.