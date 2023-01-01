WebCatalog
MockUPhone

MockUPhone

mockuphone.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MockUPhone çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MockUPhone, uygulama ekran görüntülerini farklı mobil cihazlara sarmanıza yardımcı olan ücretsiz bir araçtır. iPhone maketini, iPad maketini, Android maketini ve TV maketini destekleyin.

Web Sitesi: mockuphone.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MockUPhone ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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