Yaratıcılığın üretkenlikle buluştuğu yer. Tek bir basit araçta notlar, beyaz tahta, yapılacaklar ve günlük planlayıcı.

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