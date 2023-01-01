Scrum Time, hepsi bir arada bir Proje Yönetim Sistemi, bir çalışma grubu kontrol aracı, bir planlayıcı ve bir görev yöneticisidir.

Web Sitesi: en.scrum-time.com

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