Leantime, proje yöneticisi olmayanlar için açık kaynaklı bir proje yönetim sistemidir. İş yönetimi o kadar basit ki, kullanmak için MBA'e ihtiyacınız yok.

Web Sitesi: leantime.io

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