WebCatalog
ProjeQtOr

ProjeQtOr

projeqtor.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ProjeQtOr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ProjeQtOr, projelerinizi organize etmek için gereken tüm özellikleri tek bir araçta toplayan açık kaynaklı bir proje yönetimi yazılımıdır. Maksimum proje yönetimi özelliklerini kapsarken kullanımı basit ve kolaydır. Eksiksizliğinin yanı sıra özelliği de kalite odaklı olmasıdır. Bu, projelerinizdeki tüm olayları kaydedebileceğiniz ve böylece ISO, CMMI, ITIL veya diğerleri gibi önde gelen kalite yönetimi standartlarına uyumu kolaylaştırabileceğiniz anlamına gelir.

Web Sitesi: projeqtor.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, ProjeQtOr ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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