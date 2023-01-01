ProjeQtOr, projelerinizi organize etmek için gereken tüm özellikleri tek bir araçta toplayan açık kaynaklı bir proje yönetimi yazılımıdır. Maksimum proje yönetimi özelliklerini kapsarken kullanımı basit ve kolaydır. Eksiksizliğinin yanı sıra özelliği de kalite odaklı olmasıdır. Bu, projelerinizdeki tüm olayları kaydedebileceğiniz ve böylece ISO, CMMI, ITIL veya diğerleri gibi önde gelen kalite yönetimi standartlarına uyumu kolaylaştırabileceğiniz anlamına gelir.

Web Sitesi: projeqtor.org

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