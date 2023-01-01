Dreeven işbirlikçi bir proje yönetimi yazılımıdır. İnşaat sektörünün standartlarını yükseltmek için tasarlandı. İş akışınızı basitleştirin. Ekibinizi yönetin.

Web Sitesi: dreeven.com

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