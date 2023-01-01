ManagePlaces inşaat şirketlerine yönelik bir Proje Yönetimi platformudur. Web tabanlı platform, kolay proje ve görev yönetimi, belge yönetimi, finans yönetimi, ekip işbirliği ve performans takibini desteklemek ve mümkün kılmak için birçok özellik sunar. İnşaat sektörünün ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ManagePlaces, işletmelerin işlerini merkezileştirmesine, otomatikleştirmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: manageplaces.com

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