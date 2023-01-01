Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Podio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Podio, proje yönetimi çalışma alanlarındaki ekip iletişimini, iş süreçlerini, verileri ve içeriği proje ihtiyaçlarına göre düzenlemek için web tabanlı bir platform sağlar.

Web Sitesi: podio.com

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