WebCatalog
Cubicl

Cubicl

cubicl.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cubicl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Görev ve proje yönetimi, ekip işbirliği, CRM. Cubicl Görev Yönetimi Uygulaması sayesinde hepsi tek bir platformda. Ekibinizi yönetmenin en iyi yolu. Ücretsiz deneme.

Web Sitesi: cubicl.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cubicl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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