nTask, akıllı ekiplerin daha fazlasını yapmak için kullandığı ücretsiz bir görev yönetimi platformudur. Bir sonraki büyük projenizi planlamak için ihtiyacınız olan her aracı sağlayan tek çevrimiçi proje yönetimi yazılımı. Tüm görevlerinizi, projelerinizi, toplantılarınızı ve daha fazlasını, hepsine sahip tek bir çevik platform kullanarak yönetin. Bugün kaydolun; herkes için sonsuza kadar ücretsizdir.

Web Sitesi: ntaskmanager.com

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