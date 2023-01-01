WebCatalog
nTask

nTask

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: ntaskmanager.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde nTask çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

nTask, akıllı ekiplerin daha fazlasını yapmak için kullandığı ücretsiz bir görev yönetimi platformudur. Bir sonraki büyük projenizi planlamak için ihtiyacınız olan her aracı sağlayan tek çevrimiçi proje yönetimi yazılımı. Tüm görevlerinizi, projelerinizi, toplantılarınızı ve daha fazlasını, hepsine sahip tek bir çevik platform kullanarak yönetin. Bugün kaydolun; herkes için sonsuza kadar ücretsizdir.

Web Sitesi: ntaskmanager.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, nTask ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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