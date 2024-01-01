Clarc

Clarc

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Web Sitesi: clarc.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İnşaat sektörü profesyonelleri için Clarc, tüm iş akışı ihtiyaçlarınızı tek bir araçta birleştirerek iş gününüze kolaylık getirir. Clarc, proje yönetimi, işbirliği, zaman çizelgeleri, e-imza, müşteri portalı ve fatura ihtiyaçlarınızı tek bir araçta birleştirerek size zaman kazandırabilir ve kafa alanınızı boşaltabilir. Mimarlar, mühendisler, haritacılar ve planlamacıların hepsi, gerçekten önemli olan işten dikkati dağıtabilecek karmaşık ve işbirliğine dayalı iş akışlarına sahiptir. Clarc, profesyonellerin dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmasına yardımcı olarak onlara bizim sevdiğimiz şeyi, yaratma netliğini veriyor.
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: clarc.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Clarc ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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snapprojections.com

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