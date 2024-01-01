İnşaat sektörü profesyonelleri için Clarc, tüm iş akışı ihtiyaçlarınızı tek bir araçta birleştirerek iş gününüze kolaylık getirir. Clarc, proje yönetimi, işbirliği, zaman çizelgeleri, e-imza, müşteri portalı ve fatura ihtiyaçlarınızı tek bir araçta birleştirerek size zaman kazandırabilir ve kafa alanınızı boşaltabilir. Mimarlar, mühendisler, haritacılar ve planlamacıların hepsi, gerçekten önemli olan işten dikkati dağıtabilecek karmaşık ve işbirliğine dayalı iş akışlarına sahiptir. Clarc, profesyonellerin dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmasına yardımcı olarak onlara bizim sevdiğimiz şeyi, yaratma netliğini veriyor.

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