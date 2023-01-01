WebCatalog
iceScrum

iceScrum

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: icescrum.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iceScrum çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

iceScrum, Profesyonel ve Açık Kaynak Scrum ve Çevik proje yönetimi yazılımınız.

Web Sitesi: icescrum.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iceScrum ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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