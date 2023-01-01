WebCatalog
Agilibo

Agilibo

app.agilibo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Agilibo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

"Yüksek performanslı dağıtılmış Çevik Scrum Takımlarının etkinleştirilmesi." - Agilibo, dağıtılmış Çevik Ekiplerin Scrum ve DevOps'u mutlulukla takip etmesine ve yaşamasına yardımcı olacak benzersiz bir Mobil ve Web Uygulaması oluşturmak için Scrum.org'daki Scrum Çerçevesini, Agile ve DevOps uygulamalarını harmanlar.

Web Sitesi: agilibo.info

Yasal Uyarı: WebCatalog, Agilibo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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