"Yüksek performanslı dağıtılmış Çevik Scrum Takımlarının etkinleştirilmesi." - Agilibo, dağıtılmış Çevik Ekiplerin Scrum ve DevOps'u mutlulukla takip etmesine ve yaşamasına yardımcı olacak benzersiz bir Mobil ve Web Uygulaması oluşturmak için Scrum.org'daki Scrum Çerçevesini, Agile ve DevOps uygulamalarını harmanlar.

Web Sitesi: agilibo.info

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