WebCatalog
Krosswall

Krosswall

app.krosswall.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Krosswall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Herhangi bir Proje Yöneticisi: Durum almaya ve planlamaya çok fazla zaman harcıyorum. Daha yenilikçi şeyler yapmam gerekiyor. Çevik Start-up'lar: Çevikliği gerçekten takip etmek isterim ancak şirketimin kültürü Çevik değerlerle ilişkilendirilmiyor Çevik Takipçi: Çevik konusunda tutkuluyum ancak çevikliğin tüm yönlerini kapsayan uygun aracı bulamıyorum Tüm Çevik Aşıklar: Çevik pratik yapmak oldukça pahalıdır!!!

Web Sitesi: krosswall.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Krosswall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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