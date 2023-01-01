Herhangi bir Proje Yöneticisi: Durum almaya ve planlamaya çok fazla zaman harcıyorum. Daha yenilikçi şeyler yapmam gerekiyor. Çevik Start-up'lar: Çevikliği gerçekten takip etmek isterim ancak şirketimin kültürü Çevik değerlerle ilişkilendirilmiyor Çevik Takipçi: Çevik konusunda tutkuluyum ancak çevikliğin tüm yönlerini kapsayan uygun aracı bulamıyorum Tüm Çevik Aşıklar: Çevik pratik yapmak oldukça pahalıdır!!!

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