Flightcontrol

Heroku çok sınırlayıcı ve pahalıdır. AWS çok karmaşık. Her ikisini de birinci sınıf DX dağıtımını yerel olarak AWS'nize getirerek çözüyoruz

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