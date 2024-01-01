TextIt, herkesin dünyanın herhangi bir yerinde görsel olarak etkileşimli SMS ve Ses uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. TextIt'in temelinde özel akış motorumuz yatıyor. Akışlar sayesinde herkes, bir programcıya veya pahalı bir danışmanlık şirketine ihtiyaç duymadan karmaşık bir SMS veya Ses uygulamasını kurabilir veya değiştirebilir. Temel bir Android telefon kullanarak, pahalı kurulum maliyetlerinden veya harici teknik destekten kaçınarak SMS uygulamalarını herhangi bir ülkede anında başlatabilirsiniz.

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