Senter is simple Review Management & SMS marketing software which connects to everyday applications. It's easy to set up, quick to integrate and simple to send powerful SMS marketing campaigns.

Web Sitesi: senterhq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Senter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.