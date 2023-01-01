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Intercom

Intercom

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Web Sitesi: intercom.com

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Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017 itibarıyla Intercom'un aylık 100.000 aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Temmuz 2020 itibarıyla Intercom'un Facebook, Amazon ve Lyft dahil olmak üzere 30.000'den fazla ödeme yapan müşterisi bulunmaktadır.

Web Sitesi: intercom.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Intercom ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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