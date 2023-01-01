WebCatalog
Kantask

Kantask

sms.kantask.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kantask çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pazarlama kampanyalarınızda üstün dönüşüm elde etmek mi istiyorsunuz? Kantask, Amerika'da uzmanlaşmış bir toplu SMS sağlayıcısıdır. Toplayıcılar ve şirketler, barındırılan yazılımımızı ve API SMS platformumuzu kullanarak, minimum teslimat sürelerinde ve çok düşük ücretlerle milyonlarca promosyon veya işlem SMS'i gönderebilir.

Web Sitesi: kantask.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kantask ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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