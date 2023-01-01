WebCatalog
Discuro

Discuro

discuro.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Discuro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka iş akışlarını hızla oluşturun, test edin ve kullanın. Discuro, karmaşık yapay zeka iş akışlarını kolayca oluşturmak, test etmek ve tüketmek isteyen geliştiricilere yönelik hepsi bir arada platformdur. Kullanımı kolay kullanıcı arayüzümüzde iş akışınızı tanımlayın ve yürütmeye hazır olduğunuzda, girişlerinizle ve tüm meta verilerle birlikte bize bir API çağrısı yapmanız yeterlidir, gerisini biz hallederiz.

Web Sitesi: discuro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Discuro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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