WebCatalog
Parea AI

Parea AI

parea.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Parea AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Parea AI, geliştiricilerin üretime hazır LLM ürünlerini daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. Bilgi istemleri ve zincirlerle denemeler yapın, test senaryolarına göre sürüm ve yineleme yapın, performansı değerlendirin ve tüm LLM iş akışınızı uçtan uca yönetin.

Web Sitesi: parea.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Parea AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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