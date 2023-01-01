WebCatalog
Conju

Conju

app.conju.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Conju çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Anında Yapay Zeka Destekli Uygulamalar oluşturun. Herkesin LLM destekli uygulamalar ve iş akışı otomasyonları oluşturmasına olanak tanıyan bir sürükle ve bırak tuvali.

Web Sitesi: conju.ai

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