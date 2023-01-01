WebCatalog
Quixy

Quixy

ids.quixy.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quixy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Quixy, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bulut tabanlı Kodsuz bir dijital dönüşüm platformudur. Quixy, hiçbir kodlama becerisine sahip olmayan iş kullanıcılarına, basit sürükle ve bırak tasarımını kullanarak on kat daha hızlı, dolayısıyla kuruluş çapında verimliliği, şeffaflığı ve üretkenliği artırarak sınırsız kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.

Web Sitesi: quixy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quixy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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