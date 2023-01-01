Quixy, iş süreci yönetimi (BPM) ve iş akışı otomasyonuna yönelik bulut tabanlı Kodsuz bir dijital dönüşüm platformudur. Quixy, hiçbir kodlama becerisine sahip olmayan iş kullanıcılarına, basit sürükle ve bırak tasarımını kullanarak on kat daha hızlı, dolayısıyla kuruluş çapında verimliliği, şeffaflığı ve üretkenliği artırarak sınırsız kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.

Web Sitesi: quixy.com

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