Savant Labs

Savant, sürükle ve bırak iş akışları aracılığıyla uçtan uca analitik süreçleri otomatikleştiren, bulutta yerel, kod içermeyen bir platformdur. Analistlere iş uygulamalarından, e-tablolardan ve veri platformlarından verilere erişmeleri için yüzlerce nokta ve tıklama bağlayıcısı, verileri temizlemek, hazırlamak, harmanlamak, dönüştürmek ve analiz etmek için sürükle ve bırak widget'ları ve her biri için kapsamlı üretken yapay zeka yetenekleri sağlar. analitik iş akışının adımı. İçgörüler doğrudan iş uygulamalarına, BI kontrol panellerine, iletişim uygulamalarına ve veritabanlarına otomatikleştirilebilir. Savant ayrıca, zamanında iş eylemleri için iş paydaşlarına içgörüleri yükseltmek amacıyla harici sistemlerden gelen programlara veya olaylara ve tetikleyicilere dayalı iş akışlarını otomatikleştirmek için son teknoloji ürünü otomasyon yeteneklerine sahiptir.

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