WebCatalog

Savant Labs

Savant Labs

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Web Sitesi: savantlabs.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Savant, sürükle ve bırak iş akışları aracılığıyla uçtan uca analitik süreçleri otomatikleştiren, bulutta yerel, kod içermeyen bir platformdur. Analistlere iş uygulamalarından, e-tablolardan ve veri platformlarından verilere erişmeleri için yüzlerce nokta ve tıklama bağlayıcısı, verileri temizlemek, hazırlamak, harmanlamak, dönüştürmek ve analiz etmek için sürükle ve bırak widget'ları ve her biri için kapsamlı üretken yapay zeka yetenekleri sağlar. analitik iş akışının adımı. İçgörüler doğrudan iş uygulamalarına, BI kontrol panellerine, iletişim uygulamalarına ve veritabanlarına otomatikleştirilebilir. Savant ayrıca, zamanında iş eylemleri için iş paydaşlarına içgörüleri yükseltmek amacıyla harici sistemlerden gelen programlara veya olaylara ve tetikleyicilere dayalı iş akışlarını otomatikleştirmek için son teknoloji ürünü otomasyon yeteneklerine sahiptir.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: savantlabs.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Savant Labs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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SurveyMonkey Apply

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internal.io

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