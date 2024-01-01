WebCatalog

Bold BI

Bold BI

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Web Sitesi: boldbi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Bold BI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazırlama zorluklarının üstesinden gelmek için eksiksiz bir veri entegrasyon platformuyla birlikte gelir. Bold BI, ham veri kaynaklarından tamamen etkileşimli kontrol panellerine kadar, veriler ile eyleme dönüştürülebilir öngörüler arasındaki boşluğu rekor sürede kapatır. Platform, Azure SQL Veri Ambarı, Microsoft SQL Server ve Oracle dahil olmak üzere 130'dan fazla yaygın veri kaynağıyla entegrasyonun yanı sıra REST API ile herhangi bir veri kaynağına genel erişim sunar. Ek Bold BI özellikleri şunları içerir: • Analitiği bir JavaScript SDK'sı ile kolayca ekleyin. • İlk katılımdan bitmiş ürüne kadar uçtan uca destek. • Modern veri mimarisi—tescilli küpler yoktur. • Tüm önemli çerçeveler için ayarlanmış güçlü SDK. • İstediğiniz yere konuşlandırın. • OAuth2 ve OpenID ile tek oturum açma deneyimi. • Ölçeklenebilir, sürpriz olmayan lisanslama. • Sürükle ve bırak tasarım özellikleri. • Kontrol panellerinde gerçek zamanlı işbirliği. • Office 365 ve Active Directory ile entegrasyon. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Veri görselleştirme uzmanlığını basitleştirilmiş ancak kapsamlı Bold BI çözümüne kanalize etmek, geliştirici topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamada bir sonraki adımdır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: boldbi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bold BI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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