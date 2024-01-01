WebCatalog

Vizzly

Vizzly

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Web Sitesi: vizzly.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Vizzly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Vizzly, müşteriye yönelik gösterge tabloları oluşturmak için düşük kodlu bir çözüm sunarak, minimum teknik ek yük ile şirket içi geliştirme süreciyle aynı düzeyde esneklik sunar. Vizzly ile herhangi bir SQL veritabanına veya API'ye bağlanma ve kontrol panelini bir React veya Vue bileşeni olarak sorunsuz bir şekilde yerleştirme olanağına sahipsiniz. Ürün, kod yoluyla oldukça genişletilebilir olduğundan, ürün ve oluşturduğunuz kullanıcı deneyimi üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız.

Kategoriler:

Business
Gömülü İş Zekası Yazılımı

Web Sitesi: vizzly.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vizzly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Unlayer

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