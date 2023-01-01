Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Draxlr çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Draxlr, SQL veritabanlarınız (Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery ve Snowflake) üzerinde kontrol panelleri oluşturmanıza ve uyarıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir üründür.

Web Sitesi: draxlr.com

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