WebCatalog
EasyManage

EasyManage

easymanage.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EasyManage çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kodsuz Tam Yığın Mobil Uygulamalar Oluşturun. GraphQL veya REST API'leri ile Instant Flutter Uygulamasını edinin. Oracle, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MS SQL Server, (DB2, H2, HSQLDB) için

Web Sitesi: easymanage.com

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