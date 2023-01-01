Thin Backend

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Postgres Veritabanınız için Anında API REST API uç noktalarını veya GraphQL çözümleyicilerini manuel olarak yazmak yerine, Postgres DB'nizin üzerinde otomatik olarak tam özellikli bir API arka ucu elde etmek için İnce Arka Uç sunucusu kullanın.

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