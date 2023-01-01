WebCatalog
Notocat

Notocat

notocat.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Notocat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Notion ile bültenlerinizi yönetin ve yazın. Notocat, Notion üzerine kurulu tam özellikli bir haber bülteni platformudur. Sorun yazmak nihayet bir zevk olacak.

Web Sitesi: notocat.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Notocat ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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