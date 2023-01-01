WebCatalog
Fluently

Fluently

fluently.so

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fluently çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Herhangi bir dilde akıcı bir şekilde yazın. Fluently, çok dilli bir çevirmen, dilbilgisi denetleyicisi ve yerleşik eş anlamlılar kitaplığına sahip, dikkat dağıtıcı olmayan çevrimiçi bir düzenleyicidir. Yabancı dilde yazınızı geliştirin.

Web Sitesi: fluently.so

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